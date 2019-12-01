Torres Piña suma propuestas de sectores productivos para incrementar desarrollo del puerto de Lázaro Cárdenas y sus comunidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 16:14:04

Lázaro Cárdenas, Michoacán; 4 de julio de 2026.- Ejidatarios, ganaderos, agricultores, pescadores, transportistas, enramaderos y representantes sindicales se reunieron con Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, para exponer las necesidades de quienes sostienen la economía de Lázaro Cárdenas y construir una agenda para impulsar el crecimiento de la región.

Durante el encuentro, los asistentes plantearon sus principales inquietudes relacionadas con los caminos rurales y saca cosechas, el acceso al agua para la producción agrícola, los sistemas de riego, la comercialización de productos del campo, las problemáticas de las cooperativas pesqueras, la seguridad en las rutas de transporte y las condiciones necesarias para fortalecer el turismo en la zona costera.

Los participantes coincidieron en que el crecimiento del puerto debe abrir mayores oportunidades para los productores, trabajadores y comunidades de la región.

El aspirante señaló que Lázaro Cárdenas no puede ser visto únicamente como una plataforma industrial y portuaria, pues su economía también depende del campo, la ganadería, la pesca, el transporte y los servicios.

“No venimos a hablar por los sectores ni a decirles desde un escritorio cuáles son sus problemas; venimos a escuchar a quienes conocen el territorio y todos los días generan empleo y riqueza”, expresó.

El morenista afirmó que el desarrollo del puerto debe traducirse en mejores caminos, servicios, seguridad, precios justos y condiciones dignas para quienes producen.

Añadió que las demandas recabadas durante este diálogo serán integradas en una agenda regional, porque las reuniones con los sectores no deben quedarse en una fotografía, sino convertirse en propuestas y soluciones construidas desde el territorio.

En este primer acercamiento con liderazgos de Lázaro Cárdenas, participaron representantes de los ejidos de La Mira, Parotilla, San Bosco, Acalpican, Las Guacamayas, Lucrecia Toriz, Playa Azul y El Bordonal, entre ellos Manuel Luna, Román Mendoza Valencia, Camerino Jaimes Cortés, J. Concepción Maldonado Campos, Andrés Gallo López, Francisco Javier Espino Torres, Samuel Bocanegra Solorio, María Soledad Tapia Briseño y Miguel Vázquez Bataz.

También acudieron Abraham Luna Andrade, de la Asociación Ganadera General “Melchor Ocampo”; Jesús Farías Serrato, presidente de la Asociación Ganadera Local General “Lázaro Cárdenas”; Herminio Ruiz Sagrero, representante del módulo de riego; los productores Ventura López Medina, Jaime Iván Armenta Nieves y Celestino Alberto Betancur; así como representantes del gremio transportista e integrantes de cooperativas pesqueras, enramaderos y trabajadores del Ayuntamiento.