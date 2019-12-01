Torres Piña reconoce respaldo de Sheinbaum al sector aguacatero tras firma para fortalecer el sistema producto

Torres Piña reconoce respaldo de Sheinbaum al sector aguacatero tras firma para fortalecer el sistema producto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:20:11
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Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- Carlos Torres Piña, coordinador en defensa de la Soberanía y la 4T en Michoacán, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al sector aguacatero, luego de que la mandataria federal informara sobre la firma de dos acuerdos encaminados a garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación.

Torres Piña destacó la importancia que estas acciones representan para Michoacán, entidad en la que la producción y comercialización del producto constituye una de las principales actividades económicas y una fuente de empleo para miles de familias.

“Reconocemos el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con el campo mexicano y, particularmente, con las mujeres y hombres que hacen posible que el aguacate llegue a mercados de todo el mundo. Para Michoacán, este respaldo es fundamental”, señaló.

De acuerdo con lo informado por la presidenta de México, la actividad aguacatera representa miles de empleos y genera ingresos cercanos a los 3 mil 500 millones de dólares, por lo que los acuerdos buscan dar mayor fortaleza a su producción de exportación.

Torres Piña subrayó que detrás de estas cifras existe una amplia cadena productiva integrada por productores, jornaleros, empacadores, transportistas y familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Señaló que el fortalecimiento del sector agroalimentario permite mantener la generación de empleos y la actividad económica en las regiones productoras, además de consolidar la presencia de productos mexicanos en los mercados internacionales.

Finalmente, Torres Piña reconoció el trabajo conjunto entre el Gobierno de México y las y los productores, y destacó la importancia de mantener acciones que den certidumbre y fortalezcan la actividad aguacatera, particularmente en Michoacán.

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