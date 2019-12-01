Torres Piña reconoce liderazgo de Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, reconoció el liderazgo de Gaby Molina, así como su capacidad de organización, sistematización y trabajo en equipo para fortalecer la presencia territorial en distintas regiones de la entidad.

Durante un encuentro con integrantes de la estructura de Gaby Molina, Torres Piña destacó que: “El ánimo que líderes y lideresas impregnan a sus equipos es un ejemplo de nuestra amiga Gaby Molina, que es una persona muy estructurada que profundiza en los temas. Con tu experiencia y forma de sistematizar estoy seguro que podemos llegar a buen puerto, en equipo. Te felicito por tu trayectoria y trabajo”, expresó.

Señaló que no se parte de cero, al considerar que existen avances en materia financiera, obra pública y educación, y destacó particularmente el trabajo realizado durante la gestión de Gaby Molina en la dependencia educativa, donde, dijo, se atendieron los aspectos administrativos sin dejar de avanzar en los temas pedagógicos.

Torres Piña sostuvo que el fortalecimiento de la transformación requiere organización, unidad y trabajo territorial, con cercanía a la ciudadanía y escucha permanente de los distintos sectores. Por ello, anunció que durante las próximas semanas se mantendrá el trabajo con diversos sectores para conocer sus inquietudes, fortalecer las estructuras del movimiento y construir una agenda a partir de las necesidades de la población.