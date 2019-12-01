Huandacareo, Michoacán, 8 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación ya soberanía, llamó a las y los habitantes de Huandacareo a mantenerse organizados y defender a México ante una derecha que pretende regresar al antiguo régimen, recuperar sus privilegios y aprovechar la injerencia extranjera para debilitar la soberanía nacional.

Durante la asamblea informativa realizada en este municipio, recordó que el encargo recibido es recorrer Michoacán, dialogar con el pueblo e informar sobre los avances alcanzados, pero también advertir sobre los riesgos que enfrenta el proyecto de transformación en un contexto de tensión bilateral y de presiones externas contra el país.

Torres Piña sostuvo que la defensa de la soberanía no es un asunto abstracto ni corresponde únicamente al Gobierno de México, pues defender a la nación significa proteger el derecho del pueblo a decidir su propio destino, sin que intereses extranjeros, grupos económicos o partidos políticos subordinados pretendan imponer desde fuera el rumbo del país.

“Hoy la derecha quiere volver al pasado. Quiere recuperar el gobierno para defender los privilegios de unos cuantos y está dispuesta a respaldar cualquier presión extranjera que debilite a México. Frente a eso, el pueblo debe mantenerse unido, informado y organizado para defender lo que ha conquistado”, afirmó.

Destacó que la Cuarta Transformación ha demostrado que los recursos públicos pueden utilizarse para apoyar a las personas adultas mayores, a las mujeres, a las juventudes, a los estudiantes, al campo y a las comunidades, en lugar de servir a una minoría política y económica, como ocurría durante el antiguo régimen.

Sin embargo, reconoció que todavía existen retos importantes en Huandacareo, como es el fortalecimiento del turismo, la actividad de los balnearios, la hotelería, la gastronomía, las artesanías, el transporte, el campo y la promoción de sitios históricos como la zona arqueológica de La Nopalera.

El morenista expuso que Michoacán tiene una larga historia de lucha en defensa de la soberanía, desde la resistencia de sus pueblos originarios hasta la Independencia, la Reforma y la defensa de los recursos nacionales encabezada por el general Lázaro Cárdenas.

Esa misma convicción histórica debe expresarse hoy en la defensa del proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, convocó a las y los huandacarenses a no permitir que el país vuelva a quedar en manos de quienes gobernaron para unos cuantos.

“La transformación necesita del pueblo. No basta con haber ganado elecciones ni con tener gobiernos comprometidos; hay que defender cada derecho conquistado y cerrar el paso a quienes quieren restaurar los privilegios mediante la mentira, la presión extranjera y el regreso al viejo régimen”, concluyó.