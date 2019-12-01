Torres Piña imparable rumbo al 27; se despega en encuestas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 08:11:29

Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2025.- El actual fiscal general, Carlos Torres Piña se posiciona a la cabeza en diversas encuestas para la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán en el 2027, demostrando una alta aceptación ciudadana.

Desde hace varias semanas el ex secretario de Gobierno ha incrementado la distancia entre otros aspirantes del partido guinda de forma considerable.

La última medición que demuestra el crecimiento de Torres Piña es la encuesta estatal de Blitz levantada del 7 al 17 de diciembre de 2025.

En la encuesta incluso Carlos Torres Piña supera dos a uno a su más cercano perseguidor.

Además, Morena se consolida como la principal fuerza política en Michoacán, de cara a la próxima elección de gobernador.

En términos de intención de voto por partido, Morena registra un 31.4%, superando significativamente a sus competidores. El PAN se ubica en segundo lugar con 11.5%, seguido por Movimiento Ciudadano (MC) con 7.9%, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 5.3% y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 4.9%.

La percepción ciudadana hacia Morena también resulta favorable, con un 42.8% de opiniones buenas o muy buenas, frente a un 21.2% de opiniones malas o muy malas, lo que arroja un diferencial positivo de +21.6 puntos.

Este balance es el único claramente favorable entre todas las fuerzas políticas evaluadas en el sondeo.

Adicionalmente, el 37% de los encuestados considera que lo más conveniente para Michoacán es que Morena continúe gobernando, en contraste con el 27% que preferiría que otro partido tomara las riendas del estado. Un 19% de los participantes opina que el resultado sería el mismo independientemente del partido en el poder.

La elección para gobernador en Michoacán se acerca y por ello es importante ver cómo se desarrollan las encuestas, por lo pronto el único político que se ve imparable en las encuestas es Carlos Torres Piña y eso tiene preocupados a los que buscan el cargo en Morena y más a los de la oposición.