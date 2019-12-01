Torres Piña: de líder estudiantil nicolaita a referente de la transformación en Michoacán

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Hijo de dos maestros rurales, Carlos Torres Piña encontró desde la preparatoria en la Universidad Michoacana la oportunidad que transformó su vida. En sus aulas estudió Derecho, se formó como líder estudiantil y comenzó una trayectoria política construida desde abajo, que hoy lo coloca como uno de los liderazgos más importantes de Michoacán.

Su paso por la Universidad Michoacana no se limitó a las clases. La organización estudiantil le permitió conocer las necesidades de los jóvenes, defender la educación pública y comprender que la política podía convertirse en una herramienta para abrir oportunidades a quienes no nacieron con privilegios.

“Soy orgullosamente nicolaita. La Universidad Michoacana le abrió las puertas al hijo de maestros rurales, me permitió estudiar Derecho y me enseñó a organizarme para defender causas colectivas. Ahí comenzó una historia que siempre ha tenido el mismo propósito: servir al pueblo de Michoacán”, afirmó Torres Piña.