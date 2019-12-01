Torres Piña apuesta por la unidad y reglas claras en el proceso interno de Morena en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 16:05:25

Pátzcuaro, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y soberanía nacional, detalló el avance del proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y destacó que la unidad y el respeto a las reglas institucionales serán los pilares para garantizar la estabilidad política de Michoacán.

El aspirante explicó que el método de selección contará con mecanismos precisos de transparencia; en primer lugar, se aplicará un filtro para reducir el número de aspirantes de once a seis perfiles, quienes posteriormente se someterán a la encuesta final.

Torres Piña calificó como un acierto la integración temprana del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en esta etapa, lo que permitirá una definición conjunta y evitará fricciones innecesarias entre las fuerzas aliadas.

“El proceso se tiene que llevar con orden, porque hay reglas muy claras y muy precisas. Y no debe haber discrepancias, porque el tema es el mismo, el proyecto es el mismo: la defensa de la soberanía, de la Cuarta Transformación y el respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum”, expresó.

El morenista señaló que su decisión de participar es fruto de un análisis profundo junto a su equipo y familia, respaldado por estudios que confirman condiciones favorables para asumir nuevas responsabilidades en beneficio del estado.

Asimismo, consideró que el recorrido territorial de los aspirantes no solo debe buscar posicionar perfiles, sino fortalecer la estructura del movimiento de la Cuarta Transformación frente a posibles injerencias externas.

Torres Piña adelantó que, aunque los resultados oficiales de la elección del próximo coordinador se darán a conocer entre noviembre y diciembre -conforme a los tiempos del Instituto Electoral del estado de Michoacán (IEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE)- el proceso interno arrojará definiciones clave durante las próximas semanas de julio o principios de agosto.

Reafirmó que su prioridad es el bienestar de Michoacán por encima de cualquier aspiración personal.

“Debemos de salir juntos y fortalecidos. Si es un hombre o una mujer la que encabece estos proyectos, tenemos que apoyar con todo. En mi caso, si no favorece el proceso, vamos a apoyar a quien resulte; y si nos favorece, pediremos el apoyo de todos para salir más fortalecidos”, concluyó.