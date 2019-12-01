Toño Mendoza impulsa reforma penal para proteger la libertad y tranquilidad de las y los michoacanos

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Con el compromiso de garantizar la paz, la seguridad personal y la libertad de las y los ciudadanos, el diputado Toño Mendoza impulsó una iniciativa que fortalece el marco penal en Michoacán frente a conductas de hostigamiento, persecución e intimidación que vulneran la vida cotidiana de las personas.

El legislador destacó que el Estado tiene la obligación de proteger de manera efectiva a la población ante nuevas formas de violencia que han surgido con la evolución social y el uso de tecnologías digitales. En este sentido, subrayó la importancia de tipificar el delito de acecho —también conocido como stalking—, una conducta reiterada que genera miedo, afecta la estabilidad emocional y puede escalar hacia delitos de mayor gravedad.

La propuesta, trabajada en conjunto por las comisiones de Justicia e Igualdad y aprobada por el Pleno, incorpora sanciones específicas contra actos de vigilancia, persecución y contacto no deseado, así como agravantes cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad o cuando se utilicen medios electrónicos para cometer estas conductas.

Asimismo, la iniciativa contempla la incorporación del delito de cobranza extrajudicial ilegal, con el objetivo de frenar prácticas de intimidación y presión indebida ejercidas por despachos o particulares mediante llamadas constantes, amenazas o visitas intimidatorias, protegiendo no solo a las personas deudoras, sino también a sus familias y entornos laborales.

Toño Mendoza enfatizó que esta reforma permitirá dotar a las autoridades de herramientas jurídicas claras para prevenir, investigar y sancionar conductas que atentan contra la tranquilidad y la seguridad de las personas, respondiendo a una demanda social urgente de vivir en un entorno de respeto, libertad y paz en todo el estado de Michoacán.