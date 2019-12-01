Toño Ixtláhuac presente en segundo informe legislativo de Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 20:31:19

Zitácuaro, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, asistió al segundo informe legislativo del diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, realizado en el Teatro Morelos de la capital michoacana.

Durante el encuentro, el legislador compartió un balance de su trabajo y agradeció el respaldo de su familia, colaboradores y compañeros del Partido Verde, así como la confianza de quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Por su parte, Toño Ixtláhuac felicitó al diputado federal por los logros expuestos durante su informe y expresó sus buenos deseos para que continúen las oportunidades de contribuir al desarrollo de Michoacán.

La presentación reunió a invitados y representantes de distintos ámbitos, en un espacio dedicado a dar cuenta de las actividades legislativas y del trabajo realizado por Ernesto Núñez Aguilar durante el periodo informado.