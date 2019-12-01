Toño Ixtláhuac inaugura nueva pavimentación en Zitácuaro

Toño Ixtláhuac inaugura nueva pavimentación en Zitácuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 19:57:26
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Zitácuaro, Michoacán, 15 de julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, inauguró la pavimentación de la calle Mora del Cañonazo Norte y su cerrada, una obra que mejora la movilidad, fortalece la seguridad vial y brinda mejores condiciones de acceso para las familias que habitan y transitan por esta zona del municipio.

La pavimentación de calles es uno de los ejes de trabajo más importantes del Gobierno de la Heroica. Para atender el rezago histórico en infraestructura urbana, la administración municipal ha impulsado la integración de Comités Ciudadanos, mediante los cuales las y los vecinos organizados participan en la identificación y priorización de las obras más necesarias para sus colonias y comunidades rurales.

Este modelo de trabajo ha permitido que sociedad y gobierno sumen esfuerzos para ampliar el alcance de la inversión pública. Si bien las necesidades en materia de infraestructura continúan siendo mayores que los recursos disponibles, la participación ciudadana ha hecho posible avanzar de manera constante en la pavimentación de calles y en la mejora de los servicios urbanos en distintos puntos del municipio.

Finalmente, Toño Ixtláhuac reiteró que su administración continuará trabajando de la mano de la ciudadanía para seguir reduciendo el rezago en infraestructura, convencido de que la participación social fortalece las decisiones públicas y permite atender, de manera ordenada y transparente, las prioridades de cada colonia y comunidad.

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