Toño Ixtláhuac apadrina a la Generación 2023–2026 del COBAEM Extensión Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, 4 de julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, acompañó a las y los estudiantes del COBAEM Extensión Zitácuaro en su ceremonia de clausura, donde tuvo el honor de ser padrino de la Generación 2023–2026, en un acto que reconoció el esfuerzo, la constancia y la dedicación de las y los jóvenes que concluyeron sus estudios de nivel medio superior.

Durante la ceremonia, el alcalde felicitó a las y los egresados por alcanzar esta importante meta académica, al tiempo que reconoció el respaldo de madres, padres de familia, docentes y directivos, quienes contribuyeron a la formación de esta generación.

En entrevista con medios de comunicación, Antonio Ixtláhuac señaló que la educación continúa siendo una de las principales herramientas para transformar vidas y abrir oportunidades para las nuevas generaciones, por lo que hizo un llamado a las y los jóvenes a seguir preparándose y enfrentar con determinación los nuevos retos que están por venir.

Asimismo, expresó que cada generación de estudiantes representa una nueva oportunidad para impulsar el desarrollo de Zitácuaro y de Michoacán, por lo que exhortó a las y los egresados a mantener la confianza en sus capacidades y a nunca dejar de creer en sus sueños.

El Gobierno de la Heroica Zitácuaro reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la colaboración con las instituciones educativas y de impulsar acciones que amplíen las oportunidades de desarrollo para las juventudes del municipio.