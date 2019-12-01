Toño Ixtláhuac anuncia partido de Leyendas del Toluca vs La Heroica en Zitácuaro este 28 de marzo

Zitácuaro, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, anunció la realización de un partido entre las Leyendas del Toluca y el equipo de La Heroica, que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo a las 4:00 de la tarde en el Complejo Deportivo Salesiano, como parte de la inauguración del primer gimnasio público de box y lucha del municipio y y el reencarpetado de la cancha de fútbol.

Durante una rueda de prensa con medios de comunicación, el alcalde destacó que este evento forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva, promover la convivencia familiar y generar espacios de encuentro para la ciudadanía.

“Zitácuaro contará con su primer gimnasio público, un espacio digno que permitirá a niñas, niños y jóvenes acceder a actividades deportivas como box, lucha, ciclismo, zumba y entrenamiento físico”, señaló.

El presidente municipal informó que en este encuentro participarán figuras destacadas del fútbol mexicano como Héctor Mancilla, Fabián Stay, Carlos Esquivel, Edgar Dueñas, Cocho Ríos, Víctor Ruiz, Francisco Gamboa, ‘Tanque’ Morales, Cruzalta y ‘Quesos’ González, entre otros exjugadores del Club Toluca.

Asimismo, explicó que el acceso al evento será gratuito mediante boleto, con el objetivo de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes, considerando una capacidad aproximada de 4 mil personas.

El alcalde subrayó que este partido se suma a un sentido social, ya que lo recaudado por la venta de alimentos y bebidas será destinado a la iluminación de la cúpula de la parroquia de San Juan Bautista, contribuyendo al mejoramiento de espacios comunitarios.

Antonio Ixtláhuac destacó que estas acciones forman parte de un proyecto integral de rehabilitación del Complejo Deportivo Salesiano, donde se han realizado trabajos de mejoramiento en distintas áreas para recuperar espacios que durante años permanecieron en condiciones de deterioro.

El Gobierno de la Heroica Zitácuaro reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan el deporte, la convivencia social y el bienestar de las familias, consolidando al municipio como un referente regional en infraestructura deportiva.