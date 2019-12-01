Toño Ixtláhuac anuncia partido de Leyendas del Toluca vs La Heroica en Zitácuaro este 28 de marzo

Toño Ixtláhuac anuncia partido de Leyendas del Toluca vs La Heroica en Zitácuaro este 28 de marzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 21:14:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, anunció la realización de un partido entre las Leyendas del Toluca y el equipo de La Heroica, que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo a las 4:00 de la tarde en el Complejo Deportivo Salesiano, como parte de la inauguración del primer gimnasio público de box y lucha del municipio y y el reencarpetado de la cancha de fútbol.

Durante una rueda de prensa con medios de comunicación, el alcalde destacó que este evento forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva, promover la convivencia familiar y generar espacios de encuentro para la ciudadanía.
“Zitácuaro contará con su primer gimnasio público, un espacio digno que permitirá a niñas, niños y jóvenes acceder a actividades deportivas como box, lucha, ciclismo, zumba y entrenamiento físico”, señaló.

El presidente municipal informó que en este encuentro participarán figuras destacadas del fútbol mexicano como Héctor Mancilla, Fabián Stay, Carlos Esquivel, Edgar Dueñas, Cocho Ríos, Víctor Ruiz, Francisco Gamboa, ‘Tanque’ Morales, Cruzalta y ‘Quesos’ González, entre otros exjugadores del Club Toluca.

Asimismo, explicó que el acceso al evento será gratuito mediante boleto, con el objetivo de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes, considerando una capacidad aproximada de 4 mil personas.

El alcalde subrayó que este partido se suma a un sentido social, ya que lo recaudado por la venta de alimentos y bebidas será destinado a la iluminación de la cúpula de la parroquia de San Juan Bautista, contribuyendo al mejoramiento de espacios comunitarios.

Antonio Ixtláhuac destacó que estas acciones forman parte de un proyecto integral de rehabilitación del Complejo Deportivo Salesiano, donde se han realizado trabajos de mejoramiento en distintas áreas para recuperar espacios que durante años permanecieron en condiciones de deterioro.

El Gobierno de la Heroica Zitácuaro reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos que fortalezcan el deporte, la convivencia social y el bienestar de las familias, consolidando al municipio como un referente regional en infraestructura deportiva.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pierde la vida una mujer extranjera mientras se realizaba una cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas
Querétaro: Extranjero es detenido por robo con violencia en Juriquilla tras persecución en la 57
Ataque armado en un yonke de Apaseo el Alto, Guanajuato, deja el saldo de 2 personas lesionadas
Querétaro: exceso de velocidad ocasionó salida de camino y vuelca en la carretera a Tlacote 
Más información de la categoria
Premian en encuesta a quienes gobiernan en medio de la violencia: Rankings maquillan crisis en Zamora, Uruapan y Zacapu y construyen candidatos a las próximas elecciones en Michoacán 
Exhorta Congreso de Michoacán a la rectora de la UMSNH para que presente reglamento de elecciones que se mandató con reforma
Senadores de Morena corean “¡Morón!” durante visita de Grecia Quiroz al Senado
Primarias y secundarias deberán regular uso de Dispositivos Móviles en horario escolar: Congreso de Michoacán
Comentarios