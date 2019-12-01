Toño Ixtláhuac acompaña a Bedolla en llegada de médicos especialistas; refuerzan atención a la salud en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- El presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, acompañó al Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en la bienvenida de médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes fortalecerán la atención médica en el estado.

Durante el acto, se destacó la incorporación de 407 especialistas que se suman al sistema de salud, lo que permitirá mejorar la cobertura y calidad en la atención a las y los michoacanos.

En este contexto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en el mes de junio iniciará la construcción del Hospital General de Zona del IMSS en Zitácuaro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal informó que este nuevo centro hospitalario contará con una inversión de mil 500 millones de pesos y tendrá capacidad para 72 camas, además de diversas especialidades médicas, lo que permitirá brindar atención a más de 98 mil habitantes de la región oriente de Michoacán, evitando traslados a otras ciudades.

Asimismo, destacó que el hospital se ubicará en la carretera federal número 15, tramo Toluca-Zitácuaro, consolidándose como un proyecto estratégico para garantizar el acceso a la salud en esta zona del estado.

Por su parte, Antonio Ixtláhuac reconoció el esfuerzo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por su respaldo para impulsar proyectos de salud que benefician directamente a la población, destacando que estas acciones impactan en el bienestar de las familias de Zitácuaro y de toda la región oriente.