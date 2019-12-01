Toño Carreño llama a que se apruebe la Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán 

Morelia, Michoacán, 15 de abril 2026.- “Es inaceptable que siga sin aprobarse la Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán; las madres buscadoras necesitan certezas y en la entidad, lamentablemente la omisión es evidente”, sentenció Toño Carreño Sosa.

A nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, el legislador señaló que “la crisis de desapariciones que desgarra a México y que, en Michoacán, duele doble porque ocurre frente a nosotros porque no es ausencia, es búsqueda”.



Toño Carreño hizo referencia a los señalamientos del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y se trata de una advertencia severa porque se rebasan los límites de lo tolerable por omisión.

Se habla, incluso, dijo, de la posibilidad de crímenes de lesa humanidad y ante esa terrible crisis humanitaria en México, es más fácil promover teleféricos porque es más difícil buscar.

Por lo anterior el legislador de la Bancada Naranja invitó a todos a ponerse en los zapatos de quienes tienen desparecido a algún familiar; “imaginemos que el nombre en la lona es el de nuestro hijo, el de nuestra hermana, el de nuestro padre. Imaginemos que la única respuesta del Estado es el silencio… o peor aún, la simulación”.

Solo así, consideró, se entendería que no se trata de política, se trata de humanidad, de vidas suspendidas y de dignidad.

“En Michoacán, la omisión es evidente. No contamos con una Ley de Búsqueda de Personas vigente y robusta. Y lo digo con responsabilidad: es inaceptable que desde finales de 2024 no se hubiera aprobado la Ley de Búsqueda de Personas desaparecidas, por el veto implícito del titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, para frenar su aprobación. La falta de quórum en esa sesión clave no fue un accidente; fue una decisión. Y toda decisión tiene consecuencias”.

Finalmente, lanzó un llamado respetuoso pero firme: que se retire cualquier obstáculo, explícito o implícito, que impida la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán.