Toño Carreño, desde tribuna, plantea que una reforma electoral debería contemplar la anulación de comicios cuando algún candidato sea privado de la vida

Toño Carreño, desde tribuna, plantea que una reforma electoral debería contemplar la anulación de comicios cuando algún candidato sea privado de la vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 21:38:35
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Morelia, Michoacán, 13 de marzo 2026.- El diputado Toño Carreño Sosa advirtió que una verdadera reforma electoral debe impedir forzosamente la participación de la delincuencia organizada, es decir, que nadie pueda recibir financiamiento ilegal sin las consecuencias correspondientes.

Como integrante de la comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, el legislador de Movimiento Ciudadano, nuevamente enfatizó la importancia de cumplir con lo importante: más democracia, más participación y menos gasto, pero con la transparencia de recursos lícitos y controlados.

Entre los temas importantes mencionados por el diputado está también la inclusión de anular comicios, cuando se acabe con la vida de algún candidato o candidata o de alguno de sus familiares, para de esa manera garantizar contiendas verdaderamente democráticas.

Al garantizar más democracia y participación, agregó Toño Carreño, se fortalece la capacidad ciudadana de vigilar y se incentiva a los jóvenes a salir a votar e involucrarse en los procesos.

Por ello, desde Movimiento Ciudadano, añadió, se propone un camino distinto: austeridad sí, pero no a costa de la democracia. Reforma sí, pero no para concentrar poder, sino para incluir y fortalecer la participación. 

Además, debates sustantivos, transparencia en fiscalización, inclusión de los jóvenes y equidad en campañas; estas no son concesiones, son pilares de un sistema que respeta a la ciudadanía.
 
Finalmente sentenció; austeridad no puede ser excusa para controlar nuestro sistema político. La democracia no se ajusta a la contabilidad; se construye con participación, deliberación y confianza. México merece la defensa de pluralidad e inclusión.

Noventa Grados
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