Toma protesta nueva Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Álvaro Obregón; la Fuerza Naranja se organiza y avanza con firmeza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:13:51

Álvaro Obregón, Michoacán, 13 de abril de 2026.- Con un llamado a la organización ciudadana y a construir una alternativa real para Michoacán, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Álvaro Obregón, encabezada por María Guadalupe Padilla.

El coordinador estatal, Víctor Manuel Manríquez González, aseguró que este nombramiento representa un paso firme en la consolidación de la Fuerza Naranja como la opción que cada vez más ciudadanos están haciendo suya.

“Hoy no solo toma protesta una comisión, hoy se levanta una estructura ciudadana con convicción, con carácter y con ganas de cambiar la realidad de Michoacán. Aquí está la fuerza de la gente que ya decidió organizarse para construir una verdadera alternativa”, expresó con firmeza.

Durante el encuentro, el dirigente estatal escuchó el sentir de la militancia y simpatizantes, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar un proyecto distinto, cercano y que verdaderamente represente a la ciudadanía.

Víctor Manuel Manríquez González subrayó que el crecimiento de Movimiento Ciudadano no es casualidad, sino resultado del trabajo constante de mujeres y hombres libres que creen en una nueva forma de hacer política.

“Mientras otros se desgastan en lo de siempre, aquí estamos construyendo desde abajo, con la gente y para la gente. La Fuerza Naranja no se detiene, porque nace de la inconformidad, pero también de la esperanza de hacer las cosas mejor”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el movimiento seguirá creciendo en cada rincón del estado, sumando liderazgos ciudadanos y consolidando una estructura sólida que dé resultados. “Movimiento Ciudadano está listo para dar la batalla, con organización, con carácter y con la fuerza de su gente. Michoacán merece más, y lo vamos a demostrar”, concluyó.