Todo listo para la visita de Claudia Sheinbaum a Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 4 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó que el operativo de seguridad y movilidad para la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de la conmemoración del CIX aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana.

Detalló que se prevén cierres viales a partir de las 6:00 horas de este jueves en el primer cuadro de la ciudad, particularmente en el tramo de avenida Universidad hasta Zaragoza, así como en las calles que van de Juárez a Corregidora, como parte de las medidas de seguridad y logística del evento.

"Si no se tiene algo que hacer en el Centro Histórico, yo sugeriría que no se venga; estos cierres comienzan a partir de las 6 de la mañana y estamos previendo que podamos despejar esta área hasta las 3 de la tarde, a más tardar", dijo.

Mencionó que en el operativo participarán instancias federales como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Gobernación, mientras que autoridades estatales y municipales apoyarán con tareas de protección civil, movilidad y desarrollo político.

Agregó que desde este miércoles ya se desplegaron en la zona elementos de corporaciones estatales y federales, quienes realizan labores de preparación y coordinación previas al acto conmemorativo.