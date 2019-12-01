Todo listo para la Magno Posada Navideña “Noche de Paz”, este sábado 20 de diciembre

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- Con un ambiente de alegría, unión y esperanza, el Gobierno de Morelia invita a las familias morelianas a ser parte de la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”, un festejo pensado para que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten juntos del espíritu navideño en el corazón de la ciudad, nuestro Centro Histórico.

La celebración se realizará este sábado 20 de diciembre y dará inicio a las 17:30 horas, con el tradicional recorrido que partirá del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, realizando paradas en el templo de Lourdes, Las Monjas y la Catedral, donde se vivirá la petición de posada entre música, luces y un ambiente lleno de entusiasmo y tradiciones.

El programa contempla un gran concierto navideño, el encendido especial de la Catedral y una verbena popular con antojitos michoacanos, creando un espacio seguro y festivo para el encuentro de las familias.

Estas actividades forman parte del esfuerzo permanente de la administración municipal por seguir construyendo la paz, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo la convivencia armónica a través de tradiciones que unen y dan identidad a Morelia.