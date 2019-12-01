Todo listo para el concierto de Carín León en el Jalo x las Mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 09:30:26

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto 2025.- Todo está listo para el concierto de esta noche con Carín León, como parte del Jalo x las Mujeres, una iniciativa histórica del Gobierno de Michoacán contra la pobreza menstrual. “Hoy la música y la solidaridad se unen para transformar vidas”, afirmó Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.

Señaló que los estacionamientos abrirán desde las 15:00 horas y las puertas de acceso al Estadio Morelos desde las 16:00 horas, ya que el concierto iniciará a las 21:00 horas, por lo que es importante que lleguen a tiempo e identifiquen bien la puerta que les dará acceso a la zona indicada en su boleto.

Por la Puerta 1 ingresarán las personas con boletos de zona Preferente y Platea Oriente; por la Puerta 2 para Cancha Silla y Personas con Discapacidad; por la Puerta 3 para Preferente, Platea Oriente y Cancha Pie.

La Puerta 4 será para boletos de las zonas General Norte y Cancha Pie; la Puerta 6 para Preferente, Platea Poniente y Cancha Pie; la Puerta 7 para Preferente y Platea Poniente. Las Puertas 8 y 9 permanecerán cerradas durante el evento.

Se invita a llegar con anticipación, respetar las indicaciones y cumplir las medidas de seguridad. Está prohibido ingresar con cinturones, bebidas alcohólicas, alimentos, balones, envases de vidrio o plástico, paraguas, mochilas, bengalas, encendedores, bastones para celulares, armas, sillas plegables, globos, cigarros, drogas, silbatos, banderas, punteros láser o lámparas.

“El arte y la cultura tienen el poder de transformar. Con este concierto no solo celebramos la música, sino que garantizamos que miles de mujeres y niñas accedan a productos e información esenciales para su salud y dignidad”, señaló Anguiano González.

Gracias al canje de boletos, se recaudaron más de 2.3 millones de productos de gestión menstrual. Serán entregados en refugios para mujeres víctimas de violencia, comunidades de autogobierno, centros penitenciarios y municipios, junto con capacitaciones sobre menstruación digna y derechos sexuales y reproductivos.

Esta noche, el Jalo x las Mujeres cerrará con un mensaje claro: cuando la sociedad se une, es posible garantizar derechos, construir igualdad y erradicar la pobreza menstrual en Michoacán.