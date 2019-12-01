Tocamos puertas para continuar con Buenas Acciones: Brissa Arroyo

Tocamos puertas para continuar con Buenas Acciones: Brissa Arroyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 15:22:12
Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Con el objetivo de hacer alianzas y sumar esfuerzos que beneficien a la ciudadanía, la diputada local Brissa Arroyo Martínez continúa tocando puertas con diversas dependencias y de esta manera fortalecer las Buenas Acciones.

Es por ello, que la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, sostuvo una reunión con José Manuel Álvarez Lucio, director del Sistema DIF Morelia con quien coincidió en la importancia de mantener la visión social y sensibilidad para atender a los grupos vulnerables. 

La Congresista Local, quien es Presidenta del  Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, conoció las instalaciones del DIF municipal así como los diversos programas que  está operando, por lo que en ese contexto no descartó  trabajar algunos temas de forma coordinada.

“Las alianzas, la coordinación, la suma de esfuerzos y retos compartidos deben hacerse para beneficio de la ciudadanía, nuestra gente debe estar en el centro de las decisiones que tomemos”, afirmó Arroyo Martínez.

De igual forma, el Director del Sistema DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, conoció el trabajo que realiza la fundación Special Olympics  con la dirección de Karen Ortiz Cortés, y los detalles de la próxima competencia estatal programada para el 19 de septiembre promoviendo la inclusión.

Por otra parte, Brissa Arroyo sostuvo un encuentro con Raúl Morón Vidal director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado (CECUFID), con el objetivo de presentarle el evento de las olimpiadas estatales especiales de Special Olympics y solicitar su respaldo.

