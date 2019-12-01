Recuperan 15 cuerpos con marcas de violencia en fosa clandestina de panteón de Tlaquepaque

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 11:45:16

Tlaquepaque, Jalisco, a 25 de agosto 2025.- El Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó sobre la recuperación de 15 cuerpos encontrados dentro de una fosa clandestina en el panteón de Tlaquepaque.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, el grupo de activistas denunció el hallazgo de un depósito ilegal con restos humanos en el panteón San Sebastianito.

Por lo anterior, comenzaron con las labores de exhumación de las víctimas, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos que tienen estatus de desaparecidos.

"Cada hallazgo nos duele, porque detrás de cada cuerpo hay una historia, una familia y un amor arrebatado”, refieren las buscadoras.

En ese sentido, el colectivo señaló que los restos recuperados presentan “claros signos de violencia”.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió dos carpetas de investigación, una por una denuncia de que los restos mortales de varias personas fueron exhumados sin consentimiento bajo el argumento de que se habían atrasado con el pago de las cuotas de mantenimiento.

Mientras que la segunda, es una denuncia de las Madres Buscadoras sobre que se trata de víctimas del crimen organizado.

Sobre ese tema, la FGE indicó que el pasado 21 de agosto se realizó la localización de dos cuerpos con signos de violencia.