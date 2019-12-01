Toca puertas Brissa Arroyo, para llevar soluciones a colonias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 19:38:12

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Un mejor Morelia también se construye legislando para el cuidado del agua, destacó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

Al reunirse con Javier Alejandro Saldaña Plasencia, dirigente del Sindicato del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, y con Raúl Ramírez Rodríguez, asesor del OOAPAS e integrante del Consejo Ciudadano de Morelia en la cartera de Cuidado del Agua, la Congresista Local estableció el compromiso de impulsar desde el Poder Legislativo iniciativas y reformas que permitan atender de forma integral el abasto de agua.

La legisladora y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, destacó la importancia de conocer el funcionamiento de los organismos operadores de agua, desde la parte de extracción, conducción y suministro del agua, así como derechos y obligaciones de los contribuyentes.

En ese sentido, Brissa Arroyo se pronunció a favor de diseñar metas de corto, mediano y largo plazo que ayuden a seguir conservando este vital líquido, por ejemplo, -dijo-, renovar y sustituir las líneas de la red de conducción, fomentar campañas permanentes y atractivas.par el cuidado del agua, explorar mecanismos de captación de agua, entre otras acciones.

La Congresista reflexionó que este año, el Día Mundial del Agua aborda el lema desde la perspectiva de género, porque precisamente se pretende visibilizar la participación de las mujeres como gestoras de este vital líquido.

Javier Alejandro Saldaña, líder sindical del OOAPAS, mostró la disposición de trabajar coordinadamente y enriquecer las iniciativas y reformas que la diputada Brissa Arroyo incluya en la agenda legislativa relacionadas con el agua.