Tlalpujahua, el destino ideal para despedir el 2025: Sectur

Morelia, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- Tlalpujahua es el destino ideal para un viaje de fin de año; un recorrido por este rincón michoacano que te permitirá conectar con su origen prehispánico mazahua.

Sus primeros asentamientos datan de 1460, posteriormente, ya para 1540 con la llegada de españoles por el descubrimiento de importantes minas de oro y plata se le dio el nombre de Real de Minas de Tlalpujahua, enfatizó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El Pueblo Mágico de la eterna Navidad tiene mucho que ofrecer, algunos de sus atractivos turísticos más importantes son El Santuario de Nuestra Señora del Carmen, la Torre del Carmen, los talleres artesanales de esfera, cantera y cerámica, además del Museo de los hermanos López Rayón, la Mina Dos Estrellas, el Parque Nacional El Gallo, y los santuarios de la Mariposa Monarca, destacó el secretario.

Tlalpujahua destaca por poseer una de las mayores diversidades artesanales del estado. El municipio es reconocido por su producción de esferas, tanto en fábricas como en talleres familiares, donde se crean piezas de vidrio soplado de alta calidad. Sus artesanas y artesanos se han especializado en una amplia variedad de ornamentos navideños de excepcional belleza.

Si deseas pasar los últimos días del año en un lugar de encanto, lejos del bullicio, conectando con la naturaleza, y disfrutando de la gastronomía, paisajes, y tranquilidad, este pueblo también te ofrece un maravilloso clima fresco, donde turistas y visitantes puede ver la herencia familiar y el legado cultural a través de los talleres de cantería, herrería, popotillo, textiles, muebles y tallas en madera, alfarería y figuras de resina, entre otros.

Además no pueden perderse los santuarios de la Mariposa Monarca, a los que hay que dedicar un día completo para disfrutar la gastronomía de las cocineras tradicionales y comprar algún recuerdo con alusión a las “novias del sol”. Si quieres conocer más, visita el sitio https://visitmichoacan.com.mx/