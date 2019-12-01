Tlalpujahua acusa a centro comercial de El Oro por tirar pescado podrido en barranca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:27:17

Tlalpujahua, EDOMEX, a 30 de septiembre del 2025. - El gobierno de Tlalpujahua acusó a un centro comercial de El Oro, Estado de México, de haber arrojado media tonelada de pescado en descomposición a una barranca a cielo abierto en la localidad de Tlacotepec del mismo municipio.

De acuerdo con autoridades municipales de Tlalpujahua, los desechos fueron abandonados en un espacio natural, generando un fuerte foco de contaminación y malos olores que afectaron a las familias de la zona. El hallazgo fue denunciado públicamente a través de redes sociales del ayuntamiento.

El ayuntamiento de Tlalpujahua manifestó su inconformidad y señaló que se trata de una acción irresponsable que pone en riesgo la salud de la población, además de vulnerar al medio ambiente y al ecosistema local.

Habitantes de Tlacotepec exigieron que se aclare la procedencia de los desechos y que se castigue a los responsables, pues advirtieron que la contaminación de la barranca puede derivar en afectaciones a largo plazo en la zona.