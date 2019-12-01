Titular de la CEI constata obras de reconstrucción de caminos en Pinal de Amoles

Titular de la CEI constata obras de reconstrucción de caminos en Pinal de Amoles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 13:52:58
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Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo, en compañía de la presidenta de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez, acudieron a las localidades de Puerto de Escanelilla, El Quirambal y El Chuveje, a entregar cuentas de la reconstrucción de caminos que se realizaron para mejorar los traslados de las familias de la región.

En Pinal de Amoles se intervinieron 14 puntos, que representan mil 200 metros cúbicos de muros de contención, y cerca de 10 mil metros cuadrados de construcción de rampas de concreto hidráulico.

Con estas acciones se refrenda el compromiso del gobernador, Mauricio Kuri, con mantener conectada a la Sierra, a través de caminos en buenas condiciones.

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