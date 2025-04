Tierra Caliente padece el abandono de las autoridades federales: Memo Valencia

Tepalcatepec, Michoacán, a 27 de abril de 2025.- "Ojalá que el gobierno voltee a ver la Tierra Caliente. Voltee a ver Tepalcatepec, aquí hace falta apoyos para hacer más productiva nuestra tierra", exigió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, quien, en su carácter de diputado local, gestionó recursos para apoyar con cinco toneladas de cemento a la Asociación Ganadera Local, General del Sur, Tepalcatepec.

"Ustedes necesitan el respaldo de alguien para poder ayudar y dar resultados. Cuentan con un servidor para seguir apoyando", aseguró el presidente del PRI a los ganaderos de Tepalcatepec.

Insistió en que la administración federal ha terminado poco a poco con la esperanza que tenía el pueblo, sobre todo aquellos que producen el campo, están abandonados sin apoyos desde el presupuesto a pesar de que la presidenta del país pregona lo contrario.

"Desde aquí, pido a las autoridades que no hagan como que no pasa nada, que no volteen la cabeza a otros lados pensando que con eso se acaban los problemas. Michoacán requiere seguridad, requiere atención y que le inviertan al campo, porque hablan de cosechar soberanía y autosustentabilidad, pero hay una incongruencia entre el discurso y la realidad, el campo está abandonado", dijo.

El presidente de la Asociación Ganadera Local, José Betancourt Castellanos, agradeció al diputado Memo Valencia, la donación de cemento que servirá para diversas obras de infraestructura en beneficio de los 2 mil socios de esta organización.

"Muchas gracias al diputado Memo Valencia por apoyarnos con cinco toneladas de cemento para los corrales de la Asociación Ganadera Local General del Sur de Tepalcatepec, es un proyecto muy importante para todos los socios ganaderos, somos 2 mil y le agradezco en nombre de todos ellos", mencionó.

En la entrega acompañó el priista, René Valencia, quien en conjunto con el dirigente estatal, realizó la gestión para este apoyo a los ganaderos de Tepalcatepec, mismos que recordaron la situación en la que viven productores agrícolas y ellos, principalmente por la inseguridad y falta de programas gubernamentales para estos sectores.

"Aquí no hay fuentes de trabajos, no hay empresas, lo fuerte de aquí es la ganadería y la agricultura, así que de parte de todos, gracias a ustedes por este apoyo que nos dan hoy", afirmó Gustavo Sánchez Cervantes, socio ganadero de Tepalcatepec.

Finalmente, Memo Valencia reconoció el trabajo de todos y cada uno de los ciudadanos que no se rinden y cada día se levantan a temprana hora para producir y darle valor agregado al campo.