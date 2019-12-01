Tiendas Oxxo en Michoacán serán Zonas Seguras para mujeres: Seimujer

Tiendas Oxxo en Michoacán serán Zonas Seguras para mujeres: Seimujer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 19:19:56
Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, presentó la estrategia Zonas Seguras Las Solidarias, un programa inédito que busca garantizar espacios seguros y de resguardo para mujeres, adolescentes y niñas que enfrenten una situación de riesgo en la vía pública.

La estrategia, desarrollada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Grupo Oxxo, permitirá que tiendas de conveniencia en todo el estado funcionen como puntos seguros donde las mujeres puedan resguardarse, solicitar ayuda y recibir acompañamiento inmediato mientras se activa el apoyo de las autoridades.

Alejandra Anguiano explicó que el objetivo del programa es crear una red de protección comunitaria que brinde atención rápida, empática y efectiva ante situaciones de acoso, hostigamiento o violencia.

“Cada tienda Oxxo identificada como Zona Segura será un espacio donde las mujeres puedan sentirse protegidas y acompañadas, donde sepan que no están solas y que alguien puede ayudarles”, destacó la titular de Seimujer.

El funcionamiento de las Zonas Seguras Las Solidarias estará respaldado por un protocolo de actuación diseñado por Seimujer y la SSP, mediante el cual el personal de Oxxo recibirá capacitación para brindar resguardo, activar el número de emergencias 911 y canalizar los casos a las instancias competentes. El proceso se centrará en la atención con empatía, la contención emocional y la coordinación con las autoridades.

El programa tendrá presencia en más de 600 establecimientos Oxxo en 71 municipios, lo que representa una cobertura para más del 80 por ciento de la población femenina en Michoacán. Con ello, más de 5 mil personas serán capacitadas en temas de prevención de violencia y atención a mujeres en riesgo, consolidando una red estatal de apoyo entre ciudadanía, empresa y gobierno.

Con esta acción, el Gobierno de Michoacán avanza en la construcción de un estado más seguro e igualitario. Las Zonas Seguras Las Solidarias son un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y privado puede salvar vidas.

