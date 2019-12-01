Tianguis artesanales en Michoacán dejaron ventas de 75 millones de pesos en el 2025, expone Casart

Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre del 2025.- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) reportó que a lo largo de 2025 se alcanzaron ingresos por más de 75 millones de pesos derivados de la comercialización de piezas en tianguis y exposiciones artesanales realizadas en distintos puntos del estado.

De acuerdo con el balance anual, las ventas sumaron 75 millones 327 mil 160 pesos durante 33 muestras artesanales, lo que representó un beneficio directo para dos mil 884 personas dedicadas a la producción artesanal; este tipo de eventos permite que los ingresos lleguen de manera inmediata a las y los creadores.

El delegado administrativo de Casart, Israel Ramírez Fraga, señaló que durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se ha observado un incremento constante en la participación de artesanos, tanto en concursos como en exposiciones, resultado de las estrategias implementadas para facilitar su actividad, entre ellas el acceso a insumos a menor costo.

Finalmente, destacó que la derrama económica del año 2024 fue de 63 millones de pesos, por lo que los resultados de 2025 reflejan un crecimiento significativo en la venta de artesanías; en este sentido, el próximo año se reforzarán los canales de comercialización con el objetivo de ampliar los beneficios económicos para el sector artesanal del estado.