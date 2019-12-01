Termina con éxito el canje de boletos para Carin León y la colecta de productos de gestión menstrual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 21:28:34
Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano celebró el éxito que tuvo la jornada del canje de boletos para el concierto de Carin León que se realizará el próximo 16 de agosto en el Estadio Morelos.  

Los boletos para el ‘Jalo x las Mujeres’ se agotaron en su totalidad, gracias a la respuesta de las y los michoacanos para sumarse a la colecta de productos de gestión menstrual destinados a niñas, adolescentes, mujeres y personas en condiciones de pobreza menstrual.

La secretaria Anguiano González, agradeció la participación y subrayó que esta iniciativa no solo representa un evento cultural, sino un esfuerzo colectivo por garantizar el derecho a la menstruación digna. “Hoy demostramos que cuando la sociedad se une por una causa, logramos avances concretos para la vida de miles de mujeres y niñas en Michoacán”, expresó.

“Cada paquete donado significa que una mujer podrá enfrentar su periodo menstrual sin poner en riesgo su salud, sin ausentarse de la escuela o el trabajo, y sin sentir vergüenza o discriminación. Hoy demostramos que la música también puede ser una herramienta para la igualdad”, expresó.

El acopio reunido será distribuido en comunidades de alta y muy alta marginación en todo el estado, priorizando a niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan pobreza menstrual.

El Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de seguir el impulso de políticas públicas y acciones comunitarias que garanticen el acceso igualitario a la salud menstrual, combatan los estigmas y reduzcan la desigualdad que enfrentan las mujeres y personas menstruantes.

