Se incendian dos camiones en la Terminal del Sur de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 10:42:33
Morelia, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Totalmente destruidos terminaron dos camiones suburbanos los cuales fueron alcanzados por el fuego en la Terminal del Sur de esta ciudad de Morelia; presuntamente una falla mecánica en una de las unidades ocasionó el siniestro.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de domingo que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida estación de camiones ubicada en la calle de Gaspar de VillaDiego, en la colonia Ferrocarrileros se estaban quemando dos camiones.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración de los dos camiones.

Finalmente se logró controlar el fuego que consumió en su totalidad a los dos camiones; es de mencionar que el siniestro, presuntamente, se debió a una falla mecánica en una de las unidades.

