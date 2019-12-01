Aumenta a cuatro el número de muertos por volcadura en el Libramiento de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 13:29:17

Morelia, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Con la muerte de Exon Abraham, de 21 años en un hospital, aumentó a cuatro el número de víctimas mortales por el accidente de esta madrugada en esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de domingo en el Periférico Paseo de la República en las inmediaciones del cruce con la avenida Escuadrón 201, de la colonia Justo Mendoza, se registró la volcadura de un vehículo el cual terminó en un canal de aguas pluviales al centro de la vialidad.

Como resultado del percance tres jóvenes perdieron la vida, los cuales fueron identificados como como Eduardo Ch., de 20 años, Nayeli C., de 26 años, y Emiliano de 17 años.

Lamentablemente mientras recibía atención médica en un nosocomio falleció Exon Abraham, mientras que se confirmó que hay otros tres heridos.