Tensión en Sesión Solemne de Apatzingán: Seguridad Estatal impide acceso a ciudadanos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 10:01:31

Apatzingán, Michoacán, a 22 d eoctubre 2025.- El inicio de La sesión solemne realizada en Apatzingán se vio empañada por un operativo de seguridad que generó confrontación y molestia entre los asistentes. Elementos de Seguridad Pública Estatal, implementaron un cerco en uno de los accesos principales a la explanada, impidiendo el paso a ciudadanos y funcionarios invitados.

La acción de seguridad, que buscaba resguardar el evento, tuvo el efecto contrario al provocar la indignación de quienes contaban con invitación para asistir.

De acuerdo con los reportes, la restricción fue tan estricta que incluso diputados locales se vieron impedidos en un inicio de ingresar al recinto.

Los ciudadanos y legisladores afectados expresaron su molestia ante lo que consideraron una medida excesiva y una falta de respeto, especialmente en un contexto donde se había solicitado la cancelación de la sesión por falta de sensibilidad ante el asesinato de Bernardo Bravo presidente de los Citricultores del Valle de Apatzingán.

Finalmente se permitió el acceso a legisladores locales , mientras un helicóptero sobrevoló la zona.

Durante el inicio de la Sesión Solemne del CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la America Mexicana* y la Entrega de la Presea Constitución de 1814 se solicitó un minuto de silencio para el líder limonero.