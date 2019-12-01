Tensión en el Senado: Saúl Monreal arremete contra Lilly Téllez por señalamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 22:08:23

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- Durante la discusión del llamado Plan B en el Senado de la República, el legislador morenista Saúl Monreal protagonizó un fuerte enfrentamiento con la senadora panista Lilly Téllez, luego de que ésta lo acusara de ser “narco”.

En medio del debate, Monreal respondió de manera enérgica y exigió a la legisladora que comprobara sus señalamientos por la vía legal, rechazando categóricamente las acusaciones. Asimismo, advirtió que no permitiría que se le imputaran delitos sin sustento.

El senador también calificó a Téllez como “hipócrita” y “farsante”, y le demandó retractarse de sus declaraciones. En caso contrario, señaló, debería abandonar su cargo en la Cámara Alta.

El intercambio derivó en un ambiente tenso dentro del Pleno, donde se registraron gritos y desorden durante la sesión, evidenciando la polarización del debate entre los legisladores.