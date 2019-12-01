¡Tenis gratis para estudiantes de secundaria! Llega el apoyo a Tingüindín

Tingüindín, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- La secretaria de Educación, Patricia Flores Anguiano, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, entregaron tenis en Tingüindín como parte del programa Jalo a Estudiar, Jalo por La Paz. Esta iniciativa busca aliviar la economía familiar y garantizar que las y los alumnos concluyan sus estudios con éxito.

El evento tuvo lugar en la Escuela Secundaria Federal “Francisco J. Múgica”, donde la secretaria de Educación informó que se distribuyeron más de 750 pares de tenis en el plantel. Además, subrayó que esta entrega se suma al esfuerzo estatal de alcanzar los 202 mil pares para secundarias de la entidad, acumulando así más de 800 mil pares otorgados en los últimos cuatro ciclos escolares.

Para fortalecer la permanencia escolar y facilitar el tránsito a la educación media superior, la funcionaria estatal destacó el impacto de la Beca Rita Cetina, la cual forma parte de un paquete de 842 mil apoyos que benefician a la entidad en todos los niveles educativos. En este marco, se distribuyeron también 10 mil guitarras en más de 600 secundarias, con el fin de promover el arte, la cultura y la música como pilares del desarrollo integral y la convivencia comunitaria de la juventud.

La titular de la SEE enfatizó que Michoacán avanza con resultados concretos al cumplir cuatro ciclos escolares completos, asegurar 120 quincenas con pago puntual a las y los maestros, y hacer justicia laboral a más de 30 mil docentes. Además, señaló que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la educación se consolida como el motor de la transformación en la entidad.

Por su parte, el secretario Mario Delgado resaltó la importancia de que la juventud permanezca en los salones para consolidar su proyecto de vida. Señaló que desde el Gobierno federal existe un compromiso firme y permanente para acompañar el trayecto formativo de cada joven, asegurando que cuenten con el respaldo a través de becas, infraestructura y herramientas que les permitan concluir la secundaria y dar el paso hacia el bachillerato.