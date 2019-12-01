Tengo la conciencia tranquila y no ando en malos pasos: Jesús Mora

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:32:04
Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- Yo no ando en malos pasos, ni tengo vínculos con cárteles de la delincuencia, aseguró Jesús Mora González líder estatal de Morena, ante los señalamientos que  el diputado local Memo Valencia hizo en su contra.

En rueda de prensa, el político del partido  guinda afirmó tener las "manos limpias" y haber actuado siempre con honestidad.

" "Podemos tener defectos, pero nada que ver con un tema de vinculación a cártles, eso no , podrán acusarme de lo que sea, pero de eso no", expresó.


El ex edil de Tuxpan le exigió a Valencia que presente pruebas ante las autoridades competentes en lugar de buscar "show mediático" y "likes".

"Conocemos como actúa el dirigente estatal del PRI, que es un bravucón y que siempre hace señalamientos sin ninguna prueba, sin sustentarlo con una prueba a él luego le gusta el show mediático, le gustan mucho los reflectores, le gusta mucho que le den likes a lo que dice, sin embargo nosotros tenemos la conciencia tranquila, nosotros en nuestro actuar como servidores públicos en los espacios de representación que hemos tenido", agregó Jesús Mora González.

