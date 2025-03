"Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos": Raúl Morón tras orden de aprehensión de Silvano Aureoles

Apatzingán, Michoacán, 2 de marzo del 2025.- El senador Morenista, Raúl Morón Orozco, afirmó que los políticos como cualquier persona, deben afrontar las consecuencias de sus actos, tras la orden de aprehensión emitida en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.



"De la vida, todos de alguna manera implementamos acciones, cuando estamos en alguna responsabilidad y lo que hacemos es responsabilidad de nosotros mismos, si hay responsabilidades que no atendemos de manera adecuada, tenemos que enfrentar la consecuencia de nuestros actos", declaró Morón Orozco al término de la asamblea informativa de las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en Apatzingán, evento que encabezó.



"En muchos casos, la gente no nos quiere tanto, la gente nos grita, la gente está molesta con nosotros y en otros casos como este pues está acusado de peculado, según yo he leído y de enriquecimiento ilícito", agregó.



En ese sentido, el morenista deseó que las autoridades hagan su trabajo de manera correcta y con apego a la ley, conforme al debido proceso.



"Las autoridades pertinentes tendrán que juzgarlo y pues todos tenemos que enfrentar la consecuencia de nuestros actos, eso no lo podemos negar nunca, no y pues ojalá que las cosas se hagan de la mejor manera", sentenció al respecto.