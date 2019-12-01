Tendrán ingenieros civiles Congreso Internacional en Querétaro para analizar retos urbanos y crecimiento hacia 2050

Querétaro, Qro., 15 de abril de 2026.- Del 26 al 29 de agosto, se realizará la edición 18 del Congreso Internacional de Ingeniería Civil, donde más de 500 expertos de todo el país, analizarán los retos de Querétaro como la metrópoli del futuro, informó Pablo Talamantes Contreras, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro (CICQ)dijo que como parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles (FEMCIC), se ha invitado a los 62 organismos afiliados.

Detalló que el Congreso se desarrollará en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, y contará con los especialistas más destacados de hispanoamerica, en materia de infraestructura, urbanismo y desarrollo metropolitano.

"Este no es un evento más, es una postura técnica, una convocatoria al conocimiento y una respuesta del gremio de la ingeniería civil, a una pregunta clara, ¿Cómo debemos diseñar y construir la metrópolis que Querétaro requerirá hasta el año 2050?".

Destacó que Querétaro se encuentra en un momento histórico, "somos la segunda entidad con mayor atracción de inversión extranjera; tenemos un crecimiento demográfico de 2.3 por ciento anual y nos consolidamos como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del bajío".

"Sin embargo, ese crecimiento también nos exige actuar con responsabilidad, y con visión de mediano y largo plazo. Enfrentamos retos complejos: la saturación de vialidades, la expansión urbana acelerada, la presión sobre los recursos hídricos, y la necesidad de desarrollar infraestructura resiliente, eficiente y sostenible".

Acompañado de su Consejo Directivo y del Comité Organizador, dijo que este crecimiento se va a incrementar con la llegada del tren México-Querétaro.

"Nos estamos enfocando a 6 ejes estratégicos: Urbanismo y desarrollo territorial; innovación en sistemas de transporte sostenible; infraestructura y ciudades verticales; tecnologías de construcción; infraestructuras resilientes y energía y sostenibilidad".

Señaló que las inscripciones ya se encuentran abiertas, en el Colegio que se ubica en Marqués de la Villa del Aguila 4100, Centro Sur (a un costado de Plan Vida). Mayores informes al WhatsApp (442) 595 3243 de 9:00 a 17:00 horas.