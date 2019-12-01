Tendrá nuevas rutas en la delegación Felipe Carrillo Puerto el Transporte Comunitario Gratuito del municipio de Querétaro

Tendrá nuevas rutas en la delegación Felipe Carrillo Puerto el Transporte Comunitario Gratuito del municipio de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 17:56:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- El Transporte Comunitario Gratuito tendrá nuevas rutas en la delegación Felipe Carrillo Puerto para fortalecer la movilidad y apoyar en la economía familiar al ofrecer traslados gratuitos, seguros y eficientes para miles de personas que ya cuentan con este servicio en Santa Rosa Jáuregui y Carrillo Puerto, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Hoy vamos a presentar las nuevas rutas que estarán llegando en el Transporte Comunitario Gratuito en Carrillo Puerto, que, por cierto, pues son de las zonas afectadas por la contingencia, y que hoy con este programa ampliación del Transporte Comunitario Gratuito, otra vez, es un apoyo económico, realmente, el que se le está dando a la gente, pero además en uno de los temas que más dignidad da a las personas, que es poderse trasladar de manera eficiente, gratuita, rápida y segura”.

Destacó que el programa ya se consolidó como uno de los más exitosos de la administración, con más de 500 mil ascensos registrados desde marzo y un apoyo en la economía familiar de 27 millones de pesos. Además, subrayó que la ampliación hacia Carrillo Puerto atiende la demanda ciudadana y permitirá que 33 mil habitantes de comunidades y fraccionamientos de la zona accedan al servicio con mayor frecuencia y dignidad en sus traslados.

Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad, informó que entraron en operación cuatro nuevas rutas: la M230 de El Pie a La Tinaja, la M231 de Cerro Prieto a La Tinaja, la M232 de El Patol a Mompaní y la M233 de San Isidro el Alto a Mompaní. Todas cuentan con frecuencias de paso de 20 minutos, conexión con rutas municipales y transbordos gratuitos con QroBús en puntos estratégicos como Mompaní, Viñedos, Avenida de la Luz y Peñaflor.

Precisó que el sistema en Carrillo Puerto suma ya siete rutas, dos troncales y cinco locales, que atienden a 15 comunidades, cuatro fraccionamientos y el CECYTEQ Plantel 11. Para brindar un servicio confiable, operan 22 unidades equipadas con GPS y cámaras de videovigilancia, disponibles de lunes a viernes de 6:00 a 20:00 horas.

Dijo que en conjunto, el programa de Bus Municipal acumula 1.7 millones de traslados durante este año en sus diferentes modalidades: Escolar Gratuito con 380 mil ascensos, Escolar Domiciliario con 446 mil, Universitario Gratuito con 32 mil, Acercándote con 739 mil, Nocturno con 36 mil y Comunitario con 502 mil, lo que representa un ahorro estimado de 27 millones de pesos en beneficio de las familias queretanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Helicóptero artillado abre fuego contra pistoleros en Tepalcatepec, el mayor bastión criminal de Michoacán 
Sujeto mordió y golpeó a cajera porque no le hizo una recarga telefónica, en Monterrey
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Más información de la categoria
Helicóptero artillado abre fuego contra pistoleros en Tepalcatepec, el mayor bastión criminal de Michoacán 
Podrían cesar a 200 docentes por cambios irregulares de centro de trabajo, adelanta Gaby Molina
Anuncia Gobernador apoyos para personas afectadas por lluvias en El Marqués
Congreso de Michoacán alista logística para toma de protesta de jueces y magistrados
Comentarios