Tendrá nuevas rutas en la delegación Felipe Carrillo Puerto el Transporte Comunitario Gratuito del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- El Transporte Comunitario Gratuito tendrá nuevas rutas en la delegación Felipe Carrillo Puerto para fortalecer la movilidad y apoyar en la economía familiar al ofrecer traslados gratuitos, seguros y eficientes para miles de personas que ya cuentan con este servicio en Santa Rosa Jáuregui y Carrillo Puerto, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Hoy vamos a presentar las nuevas rutas que estarán llegando en el Transporte Comunitario Gratuito en Carrillo Puerto, que, por cierto, pues son de las zonas afectadas por la contingencia, y que hoy con este programa ampliación del Transporte Comunitario Gratuito, otra vez, es un apoyo económico, realmente, el que se le está dando a la gente, pero además en uno de los temas que más dignidad da a las personas, que es poderse trasladar de manera eficiente, gratuita, rápida y segura”.

Destacó que el programa ya se consolidó como uno de los más exitosos de la administración, con más de 500 mil ascensos registrados desde marzo y un apoyo en la economía familiar de 27 millones de pesos. Además, subrayó que la ampliación hacia Carrillo Puerto atiende la demanda ciudadana y permitirá que 33 mil habitantes de comunidades y fraccionamientos de la zona accedan al servicio con mayor frecuencia y dignidad en sus traslados.

Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad, informó que entraron en operación cuatro nuevas rutas: la M230 de El Pie a La Tinaja, la M231 de Cerro Prieto a La Tinaja, la M232 de El Patol a Mompaní y la M233 de San Isidro el Alto a Mompaní. Todas cuentan con frecuencias de paso de 20 minutos, conexión con rutas municipales y transbordos gratuitos con QroBús en puntos estratégicos como Mompaní, Viñedos, Avenida de la Luz y Peñaflor.

Precisó que el sistema en Carrillo Puerto suma ya siete rutas, dos troncales y cinco locales, que atienden a 15 comunidades, cuatro fraccionamientos y el CECYTEQ Plantel 11. Para brindar un servicio confiable, operan 22 unidades equipadas con GPS y cámaras de videovigilancia, disponibles de lunes a viernes de 6:00 a 20:00 horas.

Dijo que en conjunto, el programa de Bus Municipal acumula 1.7 millones de traslados durante este año en sus diferentes modalidades: Escolar Gratuito con 380 mil ascensos, Escolar Domiciliario con 446 mil, Universitario Gratuito con 32 mil, Acercándote con 739 mil, Nocturno con 36 mil y Comunitario con 502 mil, lo que representa un ahorro estimado de 27 millones de pesos en beneficio de las familias queretanas.