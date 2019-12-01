Capturan a presunto homicida de abogada asesinada en la carretera Morelia - Mil Cumbres, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 00:47:26

Morelia, Mich., a 29 de agosto de 2025.- En un operativo conjunto, autoridades estatales y federales lograron la detención de Sergio “N”, señalado como probable responsable del asesinato de la abogada Eva Guadalupe H., ocurrido el pasado 1 de agosto en la carretera Morelia–Mil Cumbres.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, el crimen se registró cuando un grupo armado interceptó a un automovilista para despojarlo de su camioneta Jeep blanca, a la altura de la localidad de Los Tigrillos.

En ese momento, la abogada circulaba por la zona y, al percatarse del atraco, intentó alejarse del lugar, pero fue atacada a balazos hasta perder la vida.

Los agresores escaparon a bordo del vehículo robado y del automóvil en el que viajaban, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició de inmediato las investigaciones.

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar a Sergio “N” como uno de los presuntos responsables, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

La captura se concretó la noche del jueves en una acción coordinada entre la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, quienes desplegaron un operativo estratégico para dar cumplimiento al mandato judicial.

El detenido fue trasladado ante un Juez de Control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.