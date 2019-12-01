Tendrá la comunidad de El Reparito en Huetamo, Michoacán, su propio espacio de esparcimiento familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 22:58:25
Huetamo, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- El Reparito, una comunidad bendecida, porque cuenta con abundante agua, pronto también contará con un espacio de esparcimiento familiar en el centro de esta localidad, dió a conocer el presidente de Huetamo, Pablo Varona.

Los habitantes de la localidad de El Reparito solicitaron al ayuntamiento la construcción de una cancha para practicar el voleibol y además un espacio con área de juegos para los pequeños.

En su mensaje, el alcalde Pablo Varona dijo que poco a poco se van cristalizando los compromisos adquiridos y Huetamo cada vez se ve más bonito.

