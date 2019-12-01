Temas organizativos de Morena, con el partido: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 14:59:04

Huandacareo, Michoacán, a 31 de agosto del 2025.- De cara al proceso organizativo en que se encuentra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que esos asuntos son temas partidistas y que corresponden al mismo.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal dijo estar enterado del proceso de conformación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en cada sección electoral, pero esas son labores que realiza el partido por su cuenta.

“Creo que es correcto que se organice al pueblo, decía el Presidente López Obrador ‘el pueblo organizado’”.

Enfatizó que en su investidura como gobernador trabaja lo que le corresponde, mientras que Morena trabaja lo que tiene que hacer como parte del proyecto de la transformación.

Ramírez Bedolla dijo ser obradorista, sin embargo, reiteró que ahora es un soldado de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acompañará este lunes en su primer informe de gobierno.