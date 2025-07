Tema Batán: "Falta voluntad politica para abrir la mente", afirma Guillermo Vega Guerrero

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de julio de 2025.- Honestamente, lo que está faltando en el tema del Batán es voluntad política para abrir la mente de parte de varios actores de Morena afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro.

“Si Morena sigue pensando en que darle el aval al proyecto del Batán implica directamente perder la gubernatura no los vamos a hacer entrar en razón nunca, si Morena por el contrario acepta que técnicamente el proyecto es viable y que no representa en sí mismo ventaja o retroceso electoral, sino el cumplimiento de un deber y de una responsabilidad que como legisladores tiene ante el pueblo de Querétaro el asunto va a transitar sin problemas”.

Por ello, el reto que tienen como partido es convencerlos de salirse de la arena política electoral e irse a lo técnico.“Por eso yo celebro que el viernes se haya cancelado el foro porque no era un pre-debate de candidatos a la gubernatura de Morena y porque en eso se convirtió el foro; tú tienes a Gilberto Herrera que quiere ser candidato, a Luis Humberto Fernández y hasta el propio Carlos Rentería, ya solo faltó que llegara Ricardo Astudillo y otros aliados como Santiago Nieto”.

Por ello, enfatizó que mientras sigan discutiendo el tema en la arena política, el proyecto del Batán estará en pausa, pero no por falta de argumentos técnicos sino porque lo están viendo como un tema electoral y esos cálculos que hace Morena en virtud de que si lo aprueban gana el PAN y si no lo traban pierde el PAN son pobres y lamentables.

“Voy a decir algo que probablemente nadie más va a decir o nadie ha dicho, pero hay una persecución de actores de Morena hacia funcionarios federales, incluso hay amenazas veladas en términos de hacerlos responsables de la derrota electoral de Morena en 2027 y me parece que es inaceptable e inadmisible, no es propio y no es digno, específicamente hay que referirnos a Gilberto Herrera quien ha pedido audiencia en las dependencias federales en la Ciudad de México y en las locales aquí en Querétaro y me ha platicado gente cercana a él que Gilberto tiene una fijación mental contra el PAN, tiene una fijación mental de ser él el candidato a la gubernatura y no admite que nadie le diga algo diferente y me parece que para su propio bien es un camino de mucha inestabilidad y de mucha confrontación que no le conviene a Querétaro, que no le conviene a Morena y no le conviene a él”.

Recordó que tanco el martes pasado como hoy reitera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la posibilidad técnica de que este sistema que planteó la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo es viable. “Hay que reconocer que Querétaro es un estado con alerta hídrica dicho por la Conagua, incluso por la NASA, así nos tocó vivir en donde el líquido no abunda y me parece que hay que entender que un camino importante que tenemos es el poder regenerar el agua y no desperdiciarla”.

Reconoció que filosófica o socialmente es complicado el proceso y hay que insistir a la población que la seguridad que este proceso no representa un riesgo para su salud y esto se sustenta en dos motivos porque el agua tendrá que cumplir la norma mexicana fundamentalmente; la primera que establece la calidad del agua y dos porque habrá permanentemente vigilancia de la Conagua como de la Cofepris “Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios” lo que dice la presidenta es lo que dice la ley.