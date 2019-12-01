Teleféricos contribuyen a la construcción de paz: Clara Brugada

Uruapan, Michoacán, a 18 de abril del 2026.- Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consideró que un sistema de transporte como el cablebus han contribuido a la construcción de la paz, esto tras acudir como invitada especial a la inauguración del Teleférico de Uruapan, Michoacán.

En entrevista, la gobernante de la capital del país apuntó que todo aquello que se construya como un proyecto de justicia social aporta a la construcción de la paz, como el Teleférico de Uruapan, que busca modernizar el transporte público en esta ciudad que es de suma importancia para la economía del estado por su vocación agroindustrial.

“Derribas esos muros de desigualdad que hay en las ciudades”, declaró al afirmar que el cablebus en la CDMX ha contribuido a erradicar la desigualdad en la CDMX, pues este es uno de los mejores transportes públicos del mundo que se puso a disposición de la población vulnerable.

Clara Brugada enfatizó que en la capital mexicana este es un modelo exitoso de transporte que simplemente en el pasado mes de marzo movilizó a cuatro millones de personas entre las tres líneas con las que ha cuenta y actualmente se construyen tres líneas más.