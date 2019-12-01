Teleférico y Morebús reducirán contaminación en 44 por ciento: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:19:03

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- La operación del teleférico y el Morebús en la capital michoacana reducirá en un 44 por ciento la emisión de gases contaminantes. Esto se debe a la disminución prevista en el número de vehículos que circulan diariamente en la ciudad, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En el caso específico del Morebús, informó que se proyecta reducir las emisiones de la capital michoacana de 59 mil a 32 mil toneladas anuales de dióxido de carbono.

En cuanto al teleférico, se prevé que dejen de circular 12 mil 500 vehículos cada día, lo que reducirá las emisiones en 56 toneladas diarias de dióxido de carbono; es decir, 18 mil 980 toneladas menos al año.

Gladyz Butanda precisó que esto se debe a que el teleférico prevé transportar a cuando menos 18 mil usuarias y usuarios diarios, con lo que se proyectan importantes mejoras para el medio ambiente en la capital, tomando en cuenta que este medio de transporte opera con energía cien por ciento limpia.

“El teleférico y el Morebús no sólo transformarán la manera en que se mueven las y los morelianos, sino que además mejorarán la calidad de aire en nuestra ciudad, al tratarse de medios de transporte amigables con el medio ambiente”, finalizó.