Teleférico traerá 100 mdp para obras complementarias en Morelia: Gladyz Butanda 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 16:34:50
Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), a cargo de la arquitecta Gladyz Butanda Macías, invertirá 100 millones de pesos en la construcción de obras complementarias al teleférico de Morelia, entre ellas, áreas recreativas y deportivas, espacios de aprovechamiento académico y el mejoramiento de calles.

La titular de la dependencia explicó que todas las obras tendrán un común denominador: serán vecinas de las siete estaciones que conformarán este nuevo medio de transporte aéreo, en el que se invirtieron más de mil 916 millones de pesos, recurso cien por ciento estatal que no implicó deuda. 

“Vamos a escuchar a las y los vecinos de las estaciones para que nos digan qué es lo que más requieren sus colonias, para, en la medida de lo posible y ajustándonos al presupuesto predispuesto, responder”, subrayó. 

La arquitecta remarcó que entre estas obras predominarán espacios recreativos en los alrededores de las estaciones, que contribuirán al rescate de zonas donde durante décadas predominó la inacción gubernamental. 

Butanda Macías dijo que los detalles se darán a conocer una vez que se consensúen acuerdos con las y los vecinos de las estaciones del teleférico, cuya llegada pronostica más movilidad y proyección turística para la capital del estado.

