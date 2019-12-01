Teleférico gratis para personas con discapacidad en Uruapan, tramita tu credencial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 09:51:16

Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- Con motivo de la inauguración del teleférico de Uruapan, el Sistema DIF Michoacán habilitará un módulo para tramitar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, informó la directora general del organismo, Sofía Bautista.

La funcionaria explicó que esta credencial será el documento indispensable para que las personas con discapacidad accedan al teleférico de Uruapan de manera gratuita. Precisó que el módulo operará en dos sedes, el día 16 en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ubicado en avenida Chiapas número 520, colonia Ramón Farías.

Mientras que el día 17 podrá solicitarse en el Centro de Rehabilitación Infantil Uruapan (CRIU), ubicado en la calle San Fernando número 501, colonia Ex Hacienda San Rafael. Ambos módulos operarán de 9:00 a 17:00 horas.

Precisó que para las personas mayores de edad que deseen realizar el trámite, es indispensable presentar acta de nacimiento, credencial para votar, certificado de discapacidad, comprobante de domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de las niñas, niños o adolescentes que requieran la credencial, la madre, padre o tutor del menor deberá presentar credencial de elector y comprobante de domicilio, además del certificado de discapacidad del menor de edad.

El DIF Michoacán destacó que este documento es fundamental para consolidar la movilidad incluyente, asegurando que este sector de la población acceda a servicios de transporte dignos en todo el estado.