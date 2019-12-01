Teleférico de Uruapan, un motor para el turismo y la movilidad de Michoacán: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 09:34:25

Uruapan, Michoacán, 7 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el nuevo sistema de teleférico en Uruapan no solo transformará la movilidad urbana para las y los habitantes de la región, sino que se consolidará como un eje estratégico para la atracción del turismo nacional e internacional.

El mandatario estatal señaló que este sistema brindará a los visitantes la oportunidad única de vivir la experiencia de observar la ciudad desde las alturas, convirtiéndose en un mirador itinerante de la riqueza cultural y natural de la zona.

“Desde las cabinas será posible ver el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, así como el Centro Histórico donde destacan edificios y sitios emblemáticos como La Huatápera, la Plaza de la Ranita, la Plaza de Los Mártires de Uruapan y las iglesias del primer cuadro de la ciudad”, explicó Ramírez Bedolla.

Refirió que el proyecto destaca no solo por su valor recreativo, sino por su capacidad operativa y financiera, ya que a partir del 18 de abril transportará hasta 40 mil personas al día, optimizando los tiempos de traslado y reduciendo el tráfico vehicular.

Recordó que en el teleférico se destina una inversión histórica de 3 mil 200 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, sin comprometer las finanzas futuras ni generar deuda pública.

Ramírez Bedolla resaltó que de esta manera se reafirma el compromiso de modernizar la infraestructura del estado bajo un enfoque de justicia social y desarrollo económico, permitiendo que el patrimonio arquitectónico y natural de Uruapan sea apreciado desde una perspectiva moderna y accesible para todos.