Teleférico de Uruapan se construyó sin deuda: Gladyz Butanda

Teleférico de Uruapan se construyó sin deuda: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:09:09
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Morelia, Michoacán, 7 de abril de 2026.- El teleférico de Uruapan se construyó con una inversión de más de tres mil 200 millones de pesos, monto para el cual no se contrató deuda alguna, destacó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La titular de la dependencia subrayó que estos resultados son producto del saneamiento financiero de Michoacán y del ejercicio responsable de los recursos públicos por parte del Ejecutivo estatal.

“Hoy vemos materializados proyectos que en otros gobiernos parecían imposibles. Hoy pensamos en teleféricos y en la concreción de obras que anteriormente eran elefantes blancos”, remarcó la arquitecta. 

Gladyz Butanda subrayó que el mejoramiento de las finanzas estatales permitió también afianzar una inversión superior a los siete mil millones de pesos en diferentes proyectos de movilidad, entre los que destacan los teleféricos de Morelia y Uruapan, además del Morebús de la capital. 

En este contexto, celebró que Michoacán transite hacia un esquema de disciplina financiera que prohíbe la adquisición de nueva deuda, “lo que permitirá seguir impulsando proyectos como los que se mencionan”, enfatizó la secretaria.

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