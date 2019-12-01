Uruapan, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, anunciaron que el teleférico de Uruapan se convierte en el primer sistema de transporte inclusivo en Michoacán, al obtener una certificación otorgada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Esta distinción reconoce que el sistema cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la movilidad y el acceso de las personas con discapacidad mediante infraestructura, herramientas y personal capacitado para brindar un servicio accesible y seguro.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que entre las características que permitieron obtener esta certificación destacan las guías podotáctiles en el teleférico, señalización en sistema Braille, máquinas de recarga con indicaciones parlantes, rampas de accesibilidad, elevadores y personal capacitado para acompañar y apoyar a las personas usuarias que lo requieran.

Ramírez Bedolla explicó que este reconocimiento representa un avance para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas. Mientras que Huerta Moctezuma refirió que el teleférico de Uruapan fue concebido como un sistema de transporte público en el que la accesibilidad y la inclusión forman parte de su funcionamiento.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Alfonso Mejía, mencionó que para otorgar esta certificación se llevaron a cabo inspecciones físicas y de las instalaciones, en las que se evaluaron las condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, señalización y seguridad.

También se revisaron las herramientas de comunicación accesible, entre ellas la Lengua de Señas Mexicana, así como la capacitación del personal para garantizar una atención adecuada a las personas con discapacidad.

Detalló que el pasado 21 de octubre de 2026, el Consejo de la Comisión aprobó por unanimidad la certificación del teleférico de Uruapan, por lo que se entregará una placa que hará constar el cumplimiento de los criterios establecidos para ser reconocido como un sistema de transporte inclusivo.

Como parte de sus resultados, el teleférico de Uruapan ha recibido a 177 mil personas con discapacidad, lo que refleja la importancia de contar con infraestructura y servicios de transporte que permitan a todas las personas trasladarse con mayor autonomía, seguridad y accesibilidad.