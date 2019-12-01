Teleférico de Uruapan permitirá recorrer la ciudad en 27 minutos: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 12:38:27

Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- El teleférico de Uruapan permitirá recorrer 8.4 kilómetros en sólo 27 minutos, lo que representará para las y los uruapenses una reducción en tiempos de traslado del 50 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal precisó que este lapso de tiempo está considerado para el recorrido de 48 torres y seis estaciones del teleférico: IMSS, Libramiento, Ágora, Presidencia, Centro y Mercado del Poniente.

“El teleférico les devolverá tiempo valioso a las familias uruapenses; al reducir las horas en el tráfico y evitar el exceso de trasbordos, no solo mejoramos su calidad de vida, sino también su economía familiar”, señaló.

Butanda Macías subrayó que la espera por una cabina será de tan solo 36 segundos, permitiendo que las y los usuarios aborden de manera prácticamente inmediata al llegar a cualquiera de las estaciones.

Finalmente, recordó que el teleférico proyecta una demanda inicial de 118 mil 358 usuarias y usuarios diarios, aunque anticipó un crecimiento de hasta un 50 por ciento conforme se vayan familiarizando con este nuevo medio de transporte aéreo.